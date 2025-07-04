100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildi. Laboratuvar, özellikle zeytinyağı ve bal ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği analizlerle bölgedeki ürünlerin kalitesini tescillemeye devam ediyor. ISO 17025 standardı kapsamında TÜRKAK akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Muğla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üreticileri ve kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin kalite kontrolünün sağlanması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yürütülmesi hedeflenen laboratuvar, tüketici sağlığını esas alan yaklaşımıyla gıda güvenliği konusunda önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda, laboratuvarda pestisit kalıntısı analizleri de gerçekleştiriliyor.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, "Yaptığımız her işte insana dokunmaktan yanayız. Bu noktada biz Ticaret Borsası olarak Büyükşehir Belediyemizle, iş birliği içerisinde önce duyusal analiz laboratuvarımızı bütünleyici olarak 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarımızı kurduk. Burada temel amaç üreticiden tüketiciye kadar ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak ve son tüketici olan vatandaşımızın da kaliteli ürünleri tüketmesini sağlamak hedefimizdir" şeklinde konuştu.

Ferek, "Kaliteli ürün için üreticilerimizi analize bekliyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesinde görevli Gıda Yüksek Mühendisi Övgü Ferek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası’yla ortak protokol kapsamında hayata geçirilen 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda üreticilere ve kooperatiflere destek olmak var olan ürün kalitesini artırmak, üretime katkıda bulunmak amacıyla analizler yapıyoruz. Şu an itibariyle zeytinyağında 6, bal da ise 5 parametrede analiz yapıyoruz. Ağustos sonu itibariyle de bal analizlerinde 10 parametreyi tamamlayacağız. Ayrıca TÜRKAK’a zeytinyağında 6 parametrede akreditasyon başvurusunda bulunduk. ISO 17025 kapsamında dokümantasyon çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de yaş meyve sebzede pestisit balda da antibiyotik çalışmalarına başlayacağız. Laboratuvarımızda gıda analiz fiyatları özel laboratuvara göre yaklaşık olarak yarı yarıya. Kaliteli ürün için tüm üreticilerimizi analiz yaptırmaya davet ediyoruz." dedi.

Başkan Aras: "Muğla’nın doğal ve kaliteli ürünlerini tüm dünyaya taşıyacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Zeytin ve bal gibi değerli ürünleriyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Muğla’mızda, üretilen ürünlerin kalitesini güvence altına almak ve değerini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı ile ürünlerimizin kalitesini artırırken, tüketicilerimize de sağlıklı, güvenilir ürünler sunma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimizin yanında olmaya ve Muğla’mızın doğal, kaliteli ürünlerini hak ettiği değere ulaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, Muğla’nın doğal ve kaliteli ürünlerini tüm dünyaya taşıyacağız" dedi.