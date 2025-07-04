Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Muğla’daki iç su kaynaklarına bu yıl toplam 205 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

2016 yılından bu yana uygulanan ve bilimsel temele dayalı balıklandırma yöntemlerinin benimsendiği proje, nesli baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının takviye edilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2025 yılında üretilen sazan balığı yavrularından, Köyceğiz Akköprü Baraj Gölü’ne 191 bin, Menteşe Kozağaç Göleti’ne 7 bin, Ula Akçadere Göleti’ne 7 bin olmak üzere toplam 205 bin adet yavru balık, bedelsiz olarak tahsis edildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bakanlık olarak ve Muğla İl Müdürlüğü olarak uzun yıllardır iç su kaynaklarımızda düzenli şekilde yavru balık salımı yapıyoruz. Göl ve göletlerimize sazan, kıyı bölgelerimize ise levrek ve çupra bırakıyoruz. 2016 yılından bu yana, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen balıklar çeşitli illere olduğu gibi ilimize de gönderiliyor"

Baydar, 2025 yılı kapsamında Muğla genelinde 205 bin sazan yavrusunun suya bırakıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu yıl Ula Göleti’ne 7 bin, Kozağaç Göleti’ne 7 bin ve Akköprü Baraj Gölü’ne 191 bin adet olmak üzere toplamda 205 bin adet yavru balık bıraktık. Hedefimiz, su kaynaklarımızdaki popülasyonu artırmak. 2024 yılında 410 bin, 2023 yılında ise 478 bin yavru balık bırakmıştık. Ayrıca bu yıl ‘Aile Yılı’ kapsamında Sülüngür Gölü’ne 10 bin levrek, Çevre Haftası’nda Göcek Körfezi’ne dip temizliğiyle birlikte 5 bin levrek ve 15 bin çipura bırakıldı"

Sadece balık değil, tüm su canlıları koruma altında

Baydar, sadece balık bırakmakla kalmadıklarını, suda yaşayan tüm canlılara karşı da sorumluluk taşıdıklarını vurgulayıp, "Kaplumbağalar ve diğer su canlıları için de ekiplerimiz gerektiğinde bakım ve tedavi hizmeti sunuyor. Aynı zamanda denizlerdeki kirlilik, terk edilmiş ağlar ve plastik atıklarla da mücadele ediyoruz. Bu tür temizlik faaliyetleri sayesinde hem balıkların hem de diğer canlıların yaşam alanlarını koruma altına alıyoruz"

dedi. Baydar, bu çalışmaları öğrencilerle birlikte gerçekleştirmenin, hem eğitim açısından hem de çevresel duyarlılık oluşturma bakımından önemli olduğunu belirtti.