İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen programda yağlı direk, yüzme ve deniz bisikleti yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalarda renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar deniz turu yapma imkanı da buldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Arnavutköy’de coşkuyla kutlandı. Etkinliklere Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, mahalle muhtarları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Arnavutköy Karaburun sahilinde düzenlenen etkinliklerde özellikle yağlı direk yarışması ilgi göjrdü. Yarışmacıların direğin ucundaki bayrağı almak için verdiği mücadele, izleyenler tarafından alkışlarla desteklendi. Yüzme ve deniz bisikleti yarışmalarında kıyasıya rekabet yaşanırken, dereceye girenlere Arnavutköy Belediyesi tarafından ödül takdim edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca deniz turu düzenlendi. Gemi korteji eşliğinde sahil hattında tur atan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Kutlamaların finalinde ise ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Akçıl’ın şarkılarına eşlik etti.

"Her yıl coşkuyla kutladığımız bir bayram"

Programa katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Tüm vatandaşlarımıza hoş gelmişler diyorum. Arnavutköy ilçesi denize ve denizciliğe çok yakın bir ilçe. Bizim Karadeniz’e 22 kilometre kıyımız var. Bugün 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutluyoruz. Her yıl bu bayramı bu mahallemizde düzenliyoruz. Hem deniz hem de güneş bugün bize müsaade ediyor. Denizlerdeki bağımsızlığımızı nesillere aktarmak bizim vazifemiz. Bugün birtakım yarışmalarımız olacak, gösterilerimiz olacak ve yağlı direk yarışmamız olacak. Her yıl coşkuyla kutladığımız bu bayram farklı oldu, vatandaşlarımızın ilgisi çığ gibi büyüyor" şeklinde konuştu.