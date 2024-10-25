Arnavutköy Belediyesi tarafından Namazgah Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. İlçeye manevi ve sosyal değer kazandıracak camii, tamamlandığında önemli bir buluşma noktası olacak.

Arnavutköy’ün manevi ve kültürel yapısına önemli bir katkı sağlayacak olan Namazgah Camii’nin temel atma töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. İlçeye değer katacak anlamlı projenin temel atma törenine, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, Arnavutköy İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, dualarla başlarken, katılımcılar projeye yoğun ilgi gösterdi.

İlçeye yeni bir manevi eser

Toplam 2 bin 750 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Namazgah Camii, hem mimari yapısıyla hem de manevi anlamıyla ilçeye önemli bir değer katacak. Proje kapsamında camide, geniş bir ibadet alanı yer alacak. Ayrıca caminin estetik bir şadırvan alanıyla da zenginleştirilecek. İstanbul’un öne çıkan mimari yapılarından biri olması beklenen cami, hayırsever bir vatandaşın bağışlarıyla hayata geçiriliyor. İbadet alanlarının genişliği ve estetik tasarımıyla şimdiden büyük beğeni toplayan camii, bölgenin manevi dokusuna önemli bir katkı sağlayacak. Ünlü mimar Han Tümertekin’in önderliğinde hazırlanan cami projesi, dünya çapında ödül almaya aday potansiyele sahip mimari tasarımıyla dikkat çekiyor. Namazgah Camii tamamlandığında, bu eser İstanbul’un dikkat çeken mimari yapılarından biri olarak ilçenin en prestijli ibadethaneleri arasında yer alacak.

‘’Sadece manevi bir değer değil, aynı zamanda Arnavutköy’ün kültürel mirasına önemli bir katkı sunacak’’

Temel atma töreninde konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, ‘’Namazgah Camii, Yönetim Merkezi içerisinde bulunan hem kaymakamlığımızın hem belediye hizmet binamızın hem de sosyal tesislerimizin içerisinde bulunan bir ibadet alanı olacak. Bu cami, hem ibadet alanı hem de sosyal etkinlikler için önemli bir buluşma noktası olacak. Bu anlamda sadece manevi bir değer değil, aynı zamanda Arnavutköy’ün kültürel mirasına önemli bir katkı sunacak. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyor, bu camiyi hayırla yad etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin” dedi. Başkan Candaroğlu, ayrıca caminin bölgeye mimari ve kültürel anlamda katacağı değeri vurgularken, projenin mimarisinin de özenle tasarlandığını ve uluslararası düzeyde beğeni kazanacak bir eser olacağını belirtti. Projeye katkıda bulunanlara teşekkür eden Başkan Candaroğlu, Arnavutköy’de bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.