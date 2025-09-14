Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye’nin Almanya karşısına çıktığı maç, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi. Tarihi finale ortak olan Arnavutköylüler meydanı hınca hınç doldurdu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 5’te 5 yaptıktan sonra sırasıyla İsveç, Polonya ve Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk için parkeye çıkan ay-yıldızlıların Almanya karşısındaki kritik mücadelesi saat 21.00’de başladı. Arnavutköy Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, milli heyecanı birlikte yaşadı.

Alanı dolduran yüzlerce kişi, tezahüratlar ve alkışlarla millilere destek verdi. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, bazıları da aileleriyle birlikte maçı takip etti.