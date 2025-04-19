Prof. Dr. Veli Sevin, "Hazreti Meryem’in üstünde dolaştığı topraklarda yaşıyoruz. Hypaipa ve Neikai antik kentleri Ödemiş’in en önemli zenginlikleri. Fakat hâlâ toprak altında, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Belki de Hazreti Meryem’in mezarı bu kentlerin sınırları içinde" dedi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşi düzenlendi. Etkinliğe Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, Arkeoloji Profesörü Veli Sevin, Sanat Tarihi Profesörü Necla Sevin ve tur rehberi Mustafa Aktaşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Ülkedeki arkeolojik zenginliğe değinen Prof. Dr. Veli Sevin, "Son yıllarda yapılan Göbeklitepe kazıları dünya tarihini değiştirmiştir. Tarım öncesinden başlayan bir antik tarihi üstünde yaşadığımız topraklardan izleyebiliyoruz. Troya, Hitit uygarlığı, Urartular, Lidya uygarlığı ve ardından Roma İmparatorluğu. Bununla birlikte Hıristiyanlık dünyası için önemli bir mekan. Hazreti Meryem’in üstünde dolaştığı topraklarda yaşıyoruz. Hypaipa ve Neikai antik kentleri Ödemiş’in en önemli zenginlikleri. Fakat hala toprak altında, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Belki de Hazreti Meryem’in mezarı bu kentlerin sınırları içinde. Gençlerin tarih ve kültür konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Dilerim gelecekte bu coğrafyanın mirasına sahip çıkarsınız" ifadelerini kullandı.

"Turizmin önemini kavramalıyız"

Modern anlamdaki turizmin Anadolu’ya yapılan seyahatlerle başladığını belirten Sanat Tarihi hocası Prof. Dr. Necla Sevin ise, "Doğu ve Batı, 19’uncu yüzyılda birbirini merak etmeye başladı. Bunun sonucunda hanlar, hamamlar ve kervansaraylar yapılıyor. Bilim ve sanayi devrimi ile birlikte buharlı kara ve deniz araçları ortaya çıkıyor. Bugün Yunanistan turizm gelirleri ile ayakta duruyor. Ürdün ekonomisinin yüzde 90’ı turizm üstüne. Turizmin önemini kavramalıyız" dedi.

Turizmin önemine vurgu yapan tur rehberi Mustafa Aktaşoğlu, "Turizm bacasız sanayidir. Merak insana para harcatıyor. Bizim bu paraya ihtiyacımız var" diye konuştu. Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat ise Ödemiş ve çevresindeki tarihi ve kültürel varlıklarla ilgili bilgiler vererek, gençleri define avcılarına ve kaçak kazılara karşı uyardı.

Söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük ile ilçe merkezindeki okullardan yönetici ve öğrenciler katıldı.