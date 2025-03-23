Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Akkum Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yaşar Tosun’un iki gündür mahalle kahvesine gitmemesi arkadaşlarının dikkatini çekti. Tosun’un evine giden arkadaşları, açık olan camdan baktıklarında Tosun’u hareketsiz halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yaşar Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.