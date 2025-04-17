Antalya’da, evinde misafir olarak kalan arkadaşını, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat T. (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan K.’nin evine misafir olarak geldi ve kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Hasan K. ile Ferhat T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K. evde bulunan tabancayla Ferhat T.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferhat T., kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferhat T.’nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Zanlının verdiği ifadede, arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.