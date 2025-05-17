Rusya’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan AZOV FORWARD isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma römorkörü yardımıyla Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

Rusya’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde AZOV FORWARD isimli kuru yük gemisi dümen arızası yaptı. 142 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, İstanbul GTH Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma -8 römorkörü olay yerine sevk edildi. Gemi bir süre sonra Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "Rusya’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan AZOV FORWARD isimli 142m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.