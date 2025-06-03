Esenyurt Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık oluşturdu. Etkinlik, Esenyurt’taki Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirildi ve ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları çeşitli eserleri sergileyerek çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koydular.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çevre sorunlarının sadece yerel değil küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Daha yaşanabilir, daha temiz, daha yeşil bir dünya ancak küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu sorunların çözülmesinde atılacak ilk adım ise çevre bilincinin kazandırılmasıdır. Bugün burada, çocuklarımızın neşesiyle bu bilincin başarıyla yerleşmeye başladığını görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Sıfır Atık Hareketi ile büyük kazanımlar elde ettik"

Aksoy, ayrıca Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran Sıfır Atık Hareketi’nin başarılarına da dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilen bu hareket sayesinde, ülke çapında önemli çevresel kazanımlar elde edildiğini belirtti. Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt Belediyesi olarak geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına attıkları adımları da katılımcılarla paylaştı. Aksoy şunları ekledi: "Atık Getirme Merkezi’nde toplanan tonlarca atık, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca ilçede, plastik, cam, metal gibi atıkların ayrıştırılması için çeşitli noktalar oluşturduk ve bu atıklar geri dönüşüme kazandırıyoruz."

Çocuklardan çevre için öne çıkan çözümler

Etkinlikte geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli projeler de sergilendi. Berk Talha Dede, "Gösteriler gayet güzel. Özellikle geri dönüşümden yapılmış projeler çevre açısından çok değerli. Biz de su basıncıyla çalışan bir elektronik kol yaptık. Bu kol, belirli ağırlığa kadar eşyaları kaldırabiliyor" şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan Beren Dektaş ise, "Çok eğlenceli bir etkinlikti. Hem küçükler hem de büyükler için birçok aktivite vardı. Biz de geri dönüşüm ürünlerimizi tanıttık. Çocuklar için geri dönüşümden yapılan oyunlar da vardı, gerçekten çok beğendim. Bir kişi bir şeyi değiştirirse, o toplumda değişim gerçekleşebilir, bu çevremiz için de geçerli" dedi.