Denizli’de 2 yaşındaki Aren bebeği darp ederek hastanelik eden annesinin sevgilisinin ve annesinin yargılanmasına devam edildi. Aren bebeğin annesinin zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmaması hakkında avukat Ecem Çağatay, "Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz" dedi.

30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren’i Sarayköy Devlet Hastanesi’ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 3. duruşmaya Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.’nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne S.B.D., zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmadı. Sanık S.D., önceki savunmasını tekrarlayarak, Aren bebeği kendisinin darp etmediğini ve beraatını talep etti. Aren bebeğin hastaneden alınan ilk raporu ile daha sonraki süreçte alınan kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için önceki celsede iki raporun da Adli Tıp Kurumuna gönderilerek görüş alınmasına karar verilmişti. Bugünkü duruşmada ise Adli Tıp Kurumundan henüz raporun dönüşün olmadığı belirtildi.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık S.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Annenin sorumlu bir anne davranışı sergilemediği kanaatindeyiz"

Hakkında zorla getirilme kararına rağmen anne S.B.D.’nin duruşmaya katılmadığını vurgulayan Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, "Kendisini olayın mağduru olarak gösteren anne, duruşmalara katılmıyor. Hakkında zorla getirilme kararı olmasına rağmen yine duruşmaya katılmadı. Adresine giden kolluk kuvvetleri kendisini adresinde bulamadı. Burada anne S.B.D"., sorumlu bir annenin davranışlarını sergilemediği kanaatindeyiz. Anne S.B.D.’nin de tutuklanmasına yönelik talebimizi yineledik. Aren’in babaannesinin de S.B.D.’ye yönelik şikayetini geri çektiğini öğrendik. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.