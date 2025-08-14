Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gönüllü olarak giden ve uçurumdan devrilen arazözün hayatını kaybeden Ali Tekerek (51) gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 Ağustos’ta Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü kırsalında meydana gelen kazada, orman yangınına müdahale için yola çıkan arazöz, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 6 kişiden gönüllü olarak yangın bölgesine giden Ali Tekerek ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tekerek’in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmaniye protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.