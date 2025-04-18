Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsuslu bilim insanı Aratos’un adını verdiği ‘Aratos Matematik Evi’nde öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu yılın ocak ayında faaliyete başlayan ve kısa sürede çocukların gözde mekanı haline gelen bilim merkezi, bugüne kadar bin 400’den fazla çocuğu konuk etti.

Tarsus Aratos Matematik Evinde, müze ve atölye olmak üzere 2 ayrı bölüm yer alıyor. 2 kattan oluşan ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Aratos Matematik Evinde, bilimin temeli olan matematiğe karşı oluşan önyargıları kırmak ve matematiğin mantığının en iyi şekilde anlatılması hedefleniyor.

Matematiği eğlenerek öğretmeyi hedefleyen merkezde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası, sonsuz ayna tüneli gibi materyallerin bulunduğu sayısız bölüm yer alıyor. Ayrıca yapay zeka ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarının da yer aldığı Aratos Matematik Evini gezmek isteyen okullar, ’Teksin’ uygulaması üzerinden randevu oluşturabiliyor.

"Öğrencilerin matematiğe karşı önyargılarını kırmak amacındayız"

Öğrencilere matematiği sevdirmek için bu bilim merkezinin açıldığını kaydeden Aratos Matematik Evi sorumlusu matematik öğretmeni Sezen Tasasız, "Öğrencilerin matematiğe karşı önyargılarını kırmak, matematiği somutlaştırmak, günlük yaşamda nerelerde karşımıza çıktığını fark ettirmek, onları matematiğin içinde etkin kılmak için tasarlanmış çok güzel bir müze ve atölyeden oluşan bilim merkezi. Sadece matematik üzerine olduğu için Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor. 9 Ocak 2025 itibariyle açıldık ve o günden itibaren düzenli olarak faaliyetlerimiz sürüyor" dedi.

Kısa süre içinde Tarsus başta olmak üzere kentin dört bir yanından öğrencileri misafir ettiklerini söyleyen Tasasız, bilim merkezini gezmek isteyen okulların ’Teksin’ üzerinden randevu almaları gerektiğini de kaydetti.

"Öğrenciler burada, matematiğin hayatın bir parçası olduğunun farkına vardı"

3 ayda bin 400’den fazla öğrenciyi misafir ettiklerini vurgulayan Tasasız, teknolojinin de etkin kullanıldığı merkeze ilginin yoğun olduğunu belirtti. Matematiğin bilim ve sanat dallarının tamamına etki ettiğine de değinen Tasasız, "Matematik, tarihsel çağlar boyunca ihtiyaçtan doğmuştur. Matematik; müzik, felsefe, günlük yaşam, bilim, teknoloji ve sanatta, yani her yerde karşımıza çıkıyor. Burada, matematiğin evrende her yerde olduğunu çocuklara fark ettirmek istedik. Onlar da etkileşim içinde oldukları için matematiği daha iyi anladılar, önyargılarını kırdılar ve matematiğin aslında ders olmaktan ziyade, hayatın bir parçası olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin bilime çok önem verdiğine de dikkat çeken Tasasız, "Hedeflediğimiz kitle öğrenciler. Öğrencilere matematiği sevdirmek, bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek ve onları aktif kılmak için böyle bir yer tasarlandı. Matematiğe dair güzel şeyler, burada onları bekliyor. Ortaokul öğrencilerinin buraya gelmesini istiyoruz. Onların matematiğe bakış açısını değiştirebileceğimizi, farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, matematiği eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkartıyor

Matematiği zor bulan ve merkezi ziyaret ederek çok beğendiğini kaydeden öğrencilerden Şiyar Nergis, matematiğe karşı önyargılarını kırdığını söyleyerek, "Normalde matematikle aram yoktu ama buraya gelince ilgim oluştu. Burası çok eğlenceli. Okulda da böyle öğretseler daha eğlenceli olurdu. Matematiğe ilgisi olmayanların buraya gelip daha çok gönül vereceğine inanıyorum. Bundan sonra daha çok matematik çalışacağım" dedi.

Matematiği çok sevdiğini ve Matematik Evi ile bu sevgisinin daha da arttığını söyleyen Cemile Naz Yayan ise "Beklediğimden çok daha güzel bir yer. Matematik zor ama bazı alanlarda çok kolay, çok eğlenceli bir dal. Ben matematiği anlıyorum ama anlamayan insanlar zor olduğunu düşünüyorlar. Bazı konuları ben de sevmiyordum ama burada sevmediğim şeyleri de aştım. Mersin’de ve çevre şehirlerde yaşayan öğrencilerin burayı gelip gezmesini ve eğlenmesini tavsiye ediyorum" sözlerine yer verdi.