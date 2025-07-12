Patnos Belediyesi tarafından yapılması planlanan yol asfaltlama çalışmaları öncesi Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından elektrik altyapı çalışmalarına başlandı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında, özellikle altyapısı eskiyen ve enerji iletiminde sorun yaşanan bölgelerde kablolar yenilenerek sistem modernize ediliyor. Belediye yetkilileri, asfaltlama işlemlerinin sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için altyapı çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aras Elektrik yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceğini ve bölgedeki elektrik hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşlar, hem altyapının yenilenmesinden hem de asfalt çalışmalarının başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.