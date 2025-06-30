Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle meyve ağaçları devrildi.

Arapgir ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle Mimar Sinan Sokak’ta fırtına nedeniyle meyve ağaçları devrildi. Olay sonrası Arapgir Belediyesi Temizlik İşleri Şefliğine bağlı ekipler, devrilen ağaçları yoldan kaldırarak ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

Yetkililer, fırtınanın devam edebileceğini belirterek vatandaşları çatı altı, ağaç ve tabela gibi riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.