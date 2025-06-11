Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Malatya’nın Arapgir ilçesi kırsalı adeta bir renk şölenine dönüştü.

Doğal zenginlikleriyle bilinen Arapgir, yaz aylarında ziyaretçilerine adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. İlçenin yüksek kesimlerinde açan çeşitli çiçek türleri, doğanın bütün canlılığını gözler önüne seriyor. Rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgede yaşanan görsel şölen, sadece göze hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için de cazip bir ortam sunuyor.