Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 74 iş yeri 96 konut şeklinde planlanarak inşa edilen Akçadağ Çarşısı’nda teslimatlar temmuz ayında başlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da şehrin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Depremlerde yapı stoku önemli ölçüde hasar alan Akçadağ’da ise geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanarak kuraları çekilen yeni Akçadağ Çarşısı’nda teslimatlar için gün sayılıyor.

Kuraları çekilen 74 iş yeri ile 96 konutun Temmuz ayı içerisinde teslim edilmesi planlandığı öğrenilirken, 64 mahalle de inşa çalışmalarının devam ettiğini ilçede 4 bin 800 kalıcı konutun ise 2025 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.