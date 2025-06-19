Malatya’nın Arapgir ilçesi, 26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında bilim dünyasını bir araya getirecek önemli bir organizasyona hazırlanıyor. UKA Kongre ve Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenecek olan I. Uluslararası Arapgir Endemik Bitkiler ve Aromaterapi Kongresi, endemik bitkiler, aromaterapi ve fitoterapi alanındaki güncel gelişmeleri gündeme taşıyacak.

Kongre, doğal kaynakların sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilgi alışverişini teşvik etmeyi ve bilimsel çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında, Arapgir’in zengin endemik bitki çeşitliliği, aromaterapinin şifa amaçlı kullanımı ve fitoterapinin modern tıpla entegrasyonu gibi konular alanında uzman bilim insanları ve akademisyenler tarafından ele alınacak.

Bilimsel sunumlar ve paneller aracılığıyla katılımcılar, hem bölge florasının sağlık alanındaki potansiyelini keşfetme fırsatı bulacak hem de bitkisel tedavi yöntemlerine ilişkin yeni yaklaşımları değerlendirecek. Arapgir’in doğal ve kültürel zenginliklerini de tanıtmayı hedefleyen kongre, bölgesel kalkınmaya katkı sunarken, sağlık turizmi alanında da önemli bir adım olarak görülüyor.