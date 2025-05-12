Kastamonu’da hapis cezasıyla aranan 2 şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan C.B. Merkez ilçede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, ‘uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö. de JASAT’ın çalışmasıyla İstanbul’da yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi.