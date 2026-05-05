Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Kastamonu'da kurulan ilk 'ekolojik market' faaliyetlerine devam ediyor. Kastamonu il merkezinde hizmet veren Türkiy'nin ilk ekolojik marketind, coğrafi işaretli siyezden yapılan İhsangazi ekşili pilav yapılarak vatandaşlara ikram edildi.

Kastamonu'da faaliyet gösteren 10 kadın kooperatifin bir araya gelerek hazırladığı pilava vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Vali Meftun Dallı, kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin önemine değinerek, 'Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyefendi bu marketi ve yanındaki bu kafeyi özellikle bunun için açtılar. İnşallah, burası başarılı olacak. Başarılı olduğunda bütün Türkiye'ye örnek olup diğer illere de yaygınlaştırılacak. Sayın Bakanımız buraya örnek olması için de Kastamonu'yu bir pilot gibi seçerek yaptılar. Markette ağırlıklı olarak kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünler pazarlanıyor. Normal bütün piyasadaki marketler neye tabi ise burası da aynı şekilde işlem görüyor. Rekabet noktasında buranın diğer hiç kimseden bir farkı yok. Burada satılan ürünler de normal, diğer yerlerde bulunacak şeyler değil. Kadınlarımızın el emeği ürünler. Onun için Kastamonulu hemşehrilerimizi buraya gelmeyi, burayı görmeyi en azından tavsiye ediyorum' dedi.

Vali Dallı, markette düzenlenecek etkinliklerle yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.

Hıdırellez Günü'nde anlamlı bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut ise, '10 tane kadın kooperatifimizin burada ürünleri var. Bizim amacımız sadece Kastamonu sanatı olarak değil, bütün kadın kooperatifleri adına ve ürünleri adına böyle bir gün düzenledik Valimiz başta olmak üzere yoğun katılım oldu. Tüm Kastamonu'yu şekerli kafeye, çay, kahve içmeye bekliyoruz. Ayrıca ilerleyen günlerde kadın kooperatiflerimizin yöresel lezzetlerinin gün olarak burada bulunacağını ifade etmek isterim Sizleri de kadın emeğine destek vermek için kafemize bekliyoruz' diye konuştu.