Kastamonu'da bıçaklanarak öldürülen vatandaşın ölümüyle ilgili yaşanan kavgada kullanılan bıçaklarla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenecek.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şaban K. (62) tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şaban K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın görülmesine devam etti. Duruşmada sanık, taraf avukatları hazır bulundu.

'Ben kimseyi öldürmedim, ben bıçaklamadım'

Duruşmada kendisini savunan Şaban K., Yılmaz Fayiz'in nasıl öldüğünü ve nasıl bıçaklandığını bilmediğini ve görmediğini belirterek, 'Ben kimseyi bıçaklamadım, kimseyi de öldürmedim. Tahliyemi talep ediyorum' dedi.

Sanık Şaban K.'nın avukatı da dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, 'Müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre, Adli Tıp Raporuyla müvekkilimin eylemiyle ölüm hadisenin gerçekleşmediği anlaşılma ihtimaline binaen cezanın değişmesi, hatta müvekkilimizin beraatı dahi söz konusudur. Çünkü müvekkilim kimseyi bıçaklamadığını ısrarla söylemektedir. Müvekkilim uzun bir süredir tutukludur. Kendisinin de birçok hastalığı bulunmaktadır. Bunlar hastane raporlarıyla sabittir. Gelinen aşamada ev hapsi ya da adli kontroller uygulanarak karar verilmesini talep ederiz' diye konuştu.

Mahkeme heyeti, vücudunda 3 bıçak darbesi tespit edilen Yılmaz Fayiz'in ölümüyle ilgili adli emanette bıçakların hangisinin ölüme sebebiyet verdiğinin araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.