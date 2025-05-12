İspanya’nın geniş gövdeli en büyük uçak filosuna sahip hava yolu şirketi Air Europa, Madrid-İstanbul seferlerine başladı.

Bugün şirketin Madrid’ten İstanbul’a gerçekleştirdiği ilk sefer için İstanbul Havalimanı gelen yolcu katı B15 kapısında karşılama programı düzenlendi. Programa İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İGA’nın üst yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Air Europa CEO’su Jesus Nuno de la Rosa ile diğer yetkililer katıldı.

Yeni başlayan seferlerin iki ülke turizminin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Büyükelçi Sancho, "Bu uçuşlar iki ülkeyi birbirine güçlü bağlar ile bağlıyor. Yolculuklar ister tatil, ister eğitim, isterse iş amacıyla olsun insanlar ve ülkeler arasında bir bağ kurulmuş oluyor. Başlayan bu yeni uçuşlar iki ülke arasındaki turizmin gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Havalimanı olarak büyük kapasiteli uçakları olan bir şirket ile çalışmaktan dolayı mutlu oldukları dile getiren İGA CEO’su Selahattin Bilgen ise şunları kaydetti:

"Yeni başlayan seferler ile iki ülke arasında kurulan bu hava köprüsü sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. İstanbul’un uluslararası turizmdeki güçlü konumu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında sunduğu benzersiz bağlantı potansiyeli sayesinde böyle güçlü partnerle çalışmak iş dünyamız ve ülkemiz için yeni kapılar açacaktır."

Bilgen, şu an haftada dört gün karşılıklı olarak düzenlenecek seferlerin temmuzdan itibaren her gün yapılacağını belirtti. Program, pasta ve kurdele kesiminin ardından son buldu.