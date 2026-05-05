Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve doğanın en önemli güzelliklerinden olan çiçeğin ana tema olduğu 'Çiçek Festivali' başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Çiçek umut, saflık ve güzelliktir' dedi.

Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çiçek Festivali'nin açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Sağlı Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliğin düzenlendiği alana birlikte gelen protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaştı. Programda açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Böyle bereketli bir günde, güzel bir çiçek şenliği yapmak bizi çok onurlandırdı. Bizim Anadolu Türk toplumunda Hıdırellez 'baharın başlangıcı, umudun başlangıcı, güzelliklerin ve estetiklerin başlangıcı' demek. Çiçek'te zaten bir estetiktir. Umuttur, saflıktır ve güzelliktir. Bu nedenle Çiçek Şenliği'ni bu güzel alan içerisinde yapmaya karar verdiğimiz de düşündük ki burası zaten bir armağan. 100 bin metrekarelik bir alanı Talas Millet Bahçesi olarak yaptığımız da taşları dantel gibi işlediğimiz de bu ağaçları ve çiçekleri yerlerine yerleştirdiğimizde Talas'a en büyük armağanı gerçekleştirmiş olduk. Etkinliğimiz 5 gün devam edecek. Pazar günü Anneler Günü münasebetiyle tekrar coşacağız. Çiçek hediyelerimizi artıracağız. Aynı gün akşam Hatay Medeniyetler Korosu'nun konserinde bir araya geleceğiz. Hava güzel olursa burada yapacağız. Hava bugün ki gibi yağışlı olursa üniversitenin konferans salonunda yapacağız' ifadelerini kullandı.

Talas'ta gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Talas Kaymakamı İlyas Memiş de 5 gün sürecek Çiçek Şenliği'nin hayırlı olmasını diledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, 'Mustafa Başkanım her zaman 'başarılar, ayrıntılarda gizlidir' anlayışı içerisinde değişik etkinliklere imza atmak suretiyle bir farkındalık oluşturuyor. Kendisini tebrik ediyorum. 5 gün süre içerisinde çiçek gibi ilçede çiçek gibi insanların olduğu bu güzel bölgede hep birlikte değişik etkinliklere ev sahipliği yapan ortamlarda buluşmayı umuyoruz. Sporun başkenti olan Kayseri'mizden Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti olan Kayseri'mizden her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle 'Çiçek Festivali'nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri festivaldeki stantları gezerek, çiçekler hakkında bilgiler aldı.