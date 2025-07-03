Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda zehir tacirinin kullandığı aracın kapı döşemesinin arkasına zulalanmış 1 kilo 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İ.J., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Ardından aracı durduran ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile araçta arama yaptı. Aramada köpek aracın kapı döşemesine tepki verince polis ekipleri döşemeyi söktü. Ekipler söktükleri kapı döşemesinin arkasında 1 kilo 126 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan İ.J., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.