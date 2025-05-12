Hatay’da aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, kurtarılmasıyla birlikte şirinliğiyle itfaiye ekiplerinin yüzünü güldürdü.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 128. Sokak üzerinde park halinde bulunan aracın motor kısmına kedi sıkıştı. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kediyi uzun süren çalışmayla kurtarmayı başardı. Motordan çıkarılmasıyla miyavlamaya başlayan yavru kedinin şirinliği itfaiye ekiplerini gülümsetirken, o anlar kameraya yansıdı.