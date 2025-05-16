Gaziantep’in Araban ilçesinde FESAS projesi kapsamında, çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun destek projeleri toplantısı yapıldı.

Araban Ziraat Odası Başkanlığı’nda, Tarımda kayıtlı istihdam desteği veren FESAS projesi kapsamında, Tarımda sürekliliği ve çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun destek projeleri geliştirebilmek için anket programı toplantısı gerçekleştirildi.

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS) kapsamında, Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı’nda anket toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantılarda proje uzmanlarınca bilgilendirmeler yapıldı.

Dünya Bankası ve Avrupa Birliği öncülüğünde uygulanan FESAS Projesiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ederken, Proje kapsamında Araban ilçesinde katılımcılara yönelik anket toplantısında Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun tarafından Arabanlı çiftçileri FESAS projesi hakkında bilgilendirildi.