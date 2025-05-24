Gaziantep’in Araban ilçesinde 2025 yılının ilk buğday hasadı düşük rekolteyle yapıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Kırsal Karacaören Mahallesi’nde çiftçi Ergün Bozan, 70 dönüm kuru arazisinde yetiştirdiği buğdayın hasadını yaptı. 2025 yılının ilk buğday hasadını yapan ve 300 kg buğday elde eden Bozan, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir’e kilogramını tarla fiyatı olan 12 TL’den sattı. Diğer yandan çiftçi Bozan, yılın ilk buğday hasadını yaptığı için çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Çiftçi Ergün Bozan,’’2025 yılının ilk buğday hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ama bu yıl yağışın yetersiz gerçekleşmesi nedeniyle kuru tarım yaptığım arazimde geçen yıllara oranla düşük verim aldım’’ diye konuştu.