Gaziantep’in Araban ilçesinde kuraklık korkusu yaşayan çiftçiler, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla mutluluk yaşadı. Çiftçiler, kar yağışının Araban Ovası’na bereketli getireceğini de vurguladı.

Avrupa Birliği tescilli Araban sarımsağı ile makarnalık ve ekmeklik sert buğdayın yetiştirildiği Gaziantep’in Araban Ovası’nda kar yağışı sevinci yaşanıyor. İlçede iki gün boyunca aralıklarla etkili olan yağmur ve kar yağışı kuraklık korkusu yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede iki gün boyunca etkili olan yağmur ve karın Araban Ovası’nın verimli topraklarına bereket ve canlılık getireceğini vurguladı. Yağışların çiftçiler için umut anlamına geldiğini söyleyen Hasan Altun, "Ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerini yetiştiren çiftçilerimizin yaşadığı kuraklık korkusu kar ve yağmur birlikte şimdilik ortadan kalktı. Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca umutla beklediğimiz sağanak yağışlar ve bir günlük yoğun kar yağışı geldi. Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri ve Antep Fıstığı ağaçları için bu yağışlar umut oldu. Bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti. 2025 yılının ilk kar yağışıyla birlikte Araban Ovası’na bereket yağdı" şeklinde konuştu.