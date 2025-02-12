Sultangazi’de yeni hizmete açılan Aşık Veysel Kültür Merkezi kısa sürede vatandaşların uğrak noktası oldu.

Sultangazi Belediyesi, çok fonksiyonlu kültür merkezlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Kısa süre önce Zübeyde Hanım Mahallesi’nde hizmete açılan, Türkiye’nin en değerli ozanlardan birisi olan Aşık Veysel’in adını taşıyan kültür merkezi de özellikleriyle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. Tesiste, gençlerin ve çocukların dört mevsim dileğince yüzebileceği, geleceğin profesyonel yüzücülerinin yetiştirileceği kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Tesiste yer alan kadın spor merkezi, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya yardımcı oluyor.

Kültür Merkezi’nde öğrencileri lise ve üniversiteye ücretsiz olarak hazırlayan, ailelerin dershane eğitiminde ilk tercihi olan eğitim kurumu SEDA şubesi de bulunuyor. Çok amaçlı salon, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra vatandaşlar tesis bünyesinde bulunan muhtarlık hizmetinden de yararlanabiliyor.

"İlçemizi kültür merkezleriyle donatıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimizde en büyük hayallerimizden bir tanesi de mahallelerimize çok fonksiyonlu kültür merkezleri kazandırmaktı. Yaklaşık 6 yıldır ilçemizi kültür merkezleriyle donatırken aynı zamanda sosyal yaşam alanlarının da kalitesini yükselttik. Vatandaşlarımızın taziye ve mevlit gibi etkinlikleri için çok amaçlı salonları kullanabildiği, gençlerimizin ders çalışabildiği, yüzlerce kişinin meslek öğrendiği kurslarımızla Kültür Merkezlerimiz komşularımızın göz bebeği oldu. Çok fonksiyonlu kültür merkezlerimizden biri olan Aşık Veysel Kültür Merkezi, mahalle sakinlerimizin de kısa sürede beğenisini topladı" diye konuştu.