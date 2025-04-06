Kastamonu’da vatandaşlar tarafından bir apartmanın içerisinde bulunan el bombası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bulunan el bombası, ekiplerin incelemesinin ardından alınarak götürüldü.

Olay, İsmailbey Mahallesi Taşçeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın içerisine bir el bombası bırakıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bidirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sokağı güvenlik şeridiyle

kapatmasının ardından bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış vaziyetteki bomba binadan alınarak götürüldü.

Polis, el bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.