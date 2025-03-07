ANTGİAD, ATSO ve İŞKUR Antalya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, muhasebe ve satış alanlarında uzmanlaşmaları için 20 kadına iş garantili eğitim fırsatı sunulacak.

Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve İŞKUR Antalya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında protokole imza atıldı. Kadın istihdamını artırmayı amaçlayan bu projeyle, katılımcılar iki ay sürecek teorik ve pratik eğitimlerin ardından doğrudan iş hayatına adım atacak. Kurs süresince maaş alacak olan kadınların, Genel Sağlık Sigortası Primi ve iş kazası ile meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, "Kadınların ekonomik hayata katılımı, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu proje ile kadınlara ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmayı ve iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Kadın istihdamına öncü adım

Kadın - erkek eşitliğine dikkat çeken Yavaş, "Sürdürülebilir kalkınma ancak kadınların iş gücüne eşit katılımıyla mümkündür. Bu proje, sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlam taşıyan bu protokolle, ANTGİAD üyesi iş adamları 20 kadının istihdamını garanti etti. Yavaş, kadın emeğini destekleyen projelere öncülük etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün attığımız adım, yalnızca bu kadınların değil, ailelerinin ve gelecek nesillerin de kazanımıdır" şeklinde konuştu.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zekeriya İşler, Şube Müdürü Neva Akcayır ve Basın ve Halkla İlişkiler Şefi Oray Kuş’un yanı sıra, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Ülker ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu’nun katıldığı protokol imza töreninde, ANTGİAD Yönetim Kurulu’na derneğin kadın üyeleri de eşlik etti.