Gaziantep’in dünyaca ünlü lezzeti Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak Türkiye’nin bu alanda tescil edilen 36. ürünü oldu.

Kendine özgü kıvamı, yoğun aroması ve yüksek kaliteye sahip içeriğiyle Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Gaziantep’in yüzyıllardır süregelen mutfak mirasının önemli simgelerinden biri olan Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Antep Fıstık Ezmesinin AB tescili için gerekli başvuruları 2023 yılında yapılırken, Antep Fıstık Ezmesi Türkiye’nin yanı sıra dünyada da Gaziantep’in ismiyle özdeşleşen bir marka haline geldi.

2017 yılında Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun nezdinde tescillenen bu eşsiz lezzet, AB onayıyla birlikte artık tüm dünyada Gaziantep’e ait tescilli bir ürün olarak kabul edilecek.

Gaziantep’in coğrafi, tarihi ve kültürel dokusunda yoğrulmuş özgün bir ürün olan Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep’in Antep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Gaziantep Menengiç Kahvesi’nden sonra Avrupa Birliği’nden tescil alan dördüncü ürünü oldu.

Antep Fıstık Ezmesi’nin AB tarafından tescillenmesi Türk mutfağının ve yerel ürünlerinin uluslararası arenada tanınırlığını artıran önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Gaziantep’in köklü gastronomi kültürüne vurgu yapan bu başarı, ürünün kalitesini ve özgünlüğünü tescillemiş oldu.

Antep Fıstık Ezmesi’nin AB tarafından tescil alması Gaziantep’teki Antep fıstık ezmesi üreticilerini de sevindirdi. Antep Fıstık Ezmesi’nin Avrupa Birliği (AB) tescilini almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını belirten baklava üreticileri, fıstığın ana vatanı Gaziantep’te üretilen bu eşsiz lezzetin tescillenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Antep Fıstık Ezmesi ustası Ömer Faruk Çiftçi, Antep Fıstık Ezmesi’nin artık tüm dünyada Gaziantep’in bir lezzeti olarak kabul görmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Avrupa Birliği’nden tescil alan dördüncü ürününün Antep Fıstık Ezmesi olduğunu belirten Çiftçi, "Gaziantep denilince akla ilk gelen baklavadır. Baklava yıllar önce Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Ardından şöbiyet, havuç dilimi, bülbül yuvası ve diğer çeşitlerimiz tescillenmiş bulunmaktadır. Gaziantep fıstık ezmesi de Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Coğrafi işaret belgesi aldık. Antep fıstık ezmesini geleneksel usullerle üretip yurt içi ve yurt dışına itinayla gönderiyoruz. Antep Fıstık Ezmesi, yapım aşamasında çok ince ve standartları olan bir ürün. Antep Fıstık Ezmesi’ni, fıstığın ilk çıktığı ilk 20 günde toplanan fıstıktan ‘boziç’ dediğimiz fıstıktan yapıyoruz. Bu fıstığı sadece fıstık ezmesi, kurabiye, sarma ve baklavada kullanıyoruz" dedi.

Gaziantep’in lezzetlerinin Avrupa Birliği tarafından tescillenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve gururlandıklarını belirten Çiftçi, "Bu tescillerden de anlıyoruz ki dünyada en iyi tatlıyı Gaziantep yapıyor. Bundan dolayı Avrupa ve dünya genelinde ürünlerimiz tescilleniyor. Çünkü sadece Türkiye’de değil, dünyada endüstriyelleşmemiş ürünlerimizi geleneksel usullerle yaptığımız için daha lezzetli oluyor" diye konuştu.

Bin bir emek ve zahmetle ürettikleri Antep Fıstık Ezmesi’ni Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 72 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Çiftçi, tescilden sonra Antep Fıstık Ezmesi’ni daha fazla ülkeye ihraç edileceğini belirtti.