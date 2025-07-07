Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Genel kurulda divan başkanlığına Mehmet Akif Öznal, ikinci başkanlığa Tayfun Tabakoğlu, divan katipliklerine ise Ümit Özcekiç ve Serpil Demir seçildi.

Toplantıda, Dernek Başkanı Gülçin Cömert 2023-2025 dönemine ilişkin faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Ardından denetim kurulu üyesi Tayfun Tabakoğlu mali rapor ile yeni dönem bütçesini sunarak genel kurulun onayına sundu. Her iki rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Gülçin Cömert, görev süresi boyunca yönetim ve denetim kurullarında yer alan üyelere emeklerinden dolayı teşekkür ederek yeni dönem çalışmalarının da aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yapılan oylama sonucu yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu belirlendi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gülçin Cömert, Leyla Yeltin, Deniz Sarıtaş, Gencer Engin, Hüseyin Köksal, Gülsen Kuku, Kadir Tanıl, Sevil Akış, Pınar Ketrez, Serpil Demir, Sema Azatoğlu, Serhan Kerestecioğlu, Ümit Gürçekiç ve Suat Temizer.

Denetim kuruluna ise Özlem Özipek, Tayfun Tabakoğlu, Bade Gürel Demirkol, Emre Atay, Ayşe Filiz Oran ve Veysel Selen seçildi.

Genel kurulun ardından açıklama yapan dernek yetkilileri, Antandros Antik Kenti’nin korunması ve tanıtılması için yeni projeler üzerinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.