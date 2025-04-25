Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 460 milyon TL’lik bir yatırımla dev bir projeye hayata geçiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da proje ile birlikte trafiğin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Gazi Bulvarı’ndan Namık Kemal Bulvarı’na trafiği etkilemeden yatay sondaj geçişiyle birlikte içme suyu iletim hattı sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve artan su ihtiyacına kalıcı çözüm üretmek amacıyla yeni bir proje hayata geçiriyor. Projenin merkezinde, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi’nde yer alan mevcut içme suyu deposunun kapasitesi artırılıyor. Bin metreküplük içme suyu deposunun kapasitesi yeni depo ile birlikte 3.000 metreküpe çıkarılıyor. Bu kapasite artışıyla bölgenin su ihtiyacına uzun vadeli çözüm sağlanacak.

3600 METRELİK İÇME SUYU İLETİM HATTI

Projenin en önemli ayaklarından biri ise Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi’nden Kepez ilçesi Çağlayan Mahallesi’ne uzanan 3 bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu iletim hattı olacak. Bu hat ile entegre edilen 2 adet yatay sondaj geçişiyle, Gazi Bulvarı altında 70 metre ve Namık Kemal Bulvarı altında 70 metre olmak üzere toplam 140 metrelik özel geçişler gerçekleştiriliyor. Bu teknik çözüm sayesinde yoğun trafiğe sahip güzergâhlarda altyapı çalışmaları kesintisiz şekilde tamamlanıyor.

KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Yeni hat ile birlikte Bayındır Mahallesi’ndeki su deposundan Çağlayan Mahallesi’ndeki depoya doğrudan içme suyu iletimi sağlanacak. Özellikle yaz aylarında Kepez ilçesinde yaşanan içme suyu yetersizliği, bu projeyle birlikte kalıcı olarak çözüme kavuşacak. Bu proje ile sadece mevcut su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, geleceğe dönük sürdürülebilir bir altyapı da kuruyor. Proje, Antalya’nın iki önemli ilçesinde yaşayan vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimini garanti altına alacak.