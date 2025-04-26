Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 8-10 Mayıs’ta ilkini düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri’nde en iyi deseni oluşturmak için yarışacak liseliler için atölye çalışması Sicilya’nın Noto kentinden gelen çiçek ustalarının rehberliğinde yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Turizmin başkenti Antalya, yepyeni bir festivalle tanışıyor. Muratpaşa Belediyesi, çiçek festivaliyle milyonlarca turisti İtalyan adası Sicilya’ya çeken ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Noto iş birliğinde Antalya Çiçek Desenleri Günleri’ni 8-10 Mayıs’ta düzenleyecek. Etkinlik, kentin doğa harikası Ziya Gökalp Kent Parkı’nda gerçekleşecek.

PÜF NOKTASI: İYİ TASARIM, DOĞRU ÇİÇEK

Festival için Noto’dan gelen çiçek ustaları, etkinlikte en iyi çiçek desenini oluşturmak için yarışacak 11 liseden öğrencilerle atölye çalışması yaptı. Noto Usta Çiçekçiler Derneği Başkanı Oriana Montoneri, “Desen yapmaya başlamadan önce iyi bir tasarıma ve doğru çiçeklere ihtiyacınız var. Biz gençlere tam da bunu anlatmak için buradayız” dedi.

Montoneri’nin liderliğindeki ekip, öğrencilere çiçek seçimi, ayıklama, kroki çizimi ve yerleştirme tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. İlk uygulama, Noto’nun ünlü “Infiorata” festivalinden esinlenen bir çiçek yüz motifiydi. Toprak zemin üzerine sarı, yeşil, mavi ve beyaz krizantemlerle; fuşya, pembe ve koyu pembe karanfillerle desenler işlendi.

Kaleiçi Old Town Festivali aracılığıyla yakın ilişkiler geliştirdikleri kentlerden Noto'da geleneksel olarak düzenlenen Çicek Festivali'nin Muratpaşa'da ilk kez Çiçek Desenleri Günleri adıyla düzenleneceğini açıkladı. Kesme çiçekte Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisinin Antalya olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Antalya'ya çok uygun bir etkinlik. Bölgemiz çiçekçilik alanında hem iklim özellikleri hem de toprak özellikleri açısından çok zengin bir bölge. 11 okulumuz oluşturdukları çiçek desenlerini jürinin beğenisine sunacak. 9 Mayıs'ta herkesi Ziya Gökalp Kent Parkı'na bekliyoruz" diye konuştu.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM’

Yarışmacı öğrencilerden Ecrin Çetin, “Doğanın içinde, rengarenk çiçeklerle çalışmak müthiş. Bu yarışma, geleceğe kalacak bir anı olacak” dedi.

Bir diğer katılımcı İrem Eski ise “Çiçeklere karşı özel ilgim var. Böyle bir ustalıkla tanışmak benim için hayatımda belki de bir kez karşılaşacağım bir deneyim. Muratpaşa Belediyesi’ne minnettarım” sözleriyle heyecanını paylaştı.

11 LİSE, TEK BİR HAYAL: EN GÜZEL DESENİ YAPMAK

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası MTAL, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Final Akademi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Özel Akant Anadolu Lisesi, İstek Lara, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi katılacak.

Gençlerin eserlerini ise alanında uzman bir jüri değerlendirecek. Jüride, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Antalya Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülsüm Kıldan, Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Şölen Acar ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisinden oluşan jüri seçecek.