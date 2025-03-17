Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde geliştirme ve yenileme çalışması başlattı. Proje kapsamında 300 metrelik tesis içi atıksu iletim hattı yenilenecek, havalandırma havuzunun 10 yıllık bakımlarıyla birlikte güneş panelli otopark yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın en büyük arıtma tesisi olan Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde, çalışmalar dahilinde 300 metre uzunluğundaki hatta bulunan 2 bin 500’lük FKS boru yerine, beton kutu menfez yapılacak.

Çalışmalar kapsamında ayrıca belirli aralıklarla rutin temizlik ve bakımları yapılan havalandırma havuzunda da genel bakım gerçekleştirilecek. Tamamıyla boşaltılan havuzda, detaylı temizlik ve difüzör yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar dahilinde kapalı bir otopark yapılması da planlanıyor. Yeni yapılacak olan otoparkın üst bölümüne konulacak olan güneş paneli sistemiyle birlikte, yıllık 200 bin TL’lik enerji tasarrufu yapılacak. Ayrıca, yıllar içerisinde deforme olan tel çitler ve bazı binalarda da tadilat işlemi gerçekleştirilecek.

Saniyede 120 damacanadan fazla su arıtımı gerçekleştiriyor

Günlük 210 bin metreküp kapasitesi olan tesiste, her gün 1 milyon kişinin kullandığı su arıtılıyor. Yapılmakta olan yenileme çalışmalarında, sağlanan alternatif yollar sayesinde, tesisin rutin çalışmaları aksatılmıyor. Saniyede 120 damacanadan fazla su arıtımı gerçekleştirilen tesiste, geliştirme çalışmalarının yatırım bedeli yaklaşık 120 milyon TL.

"Günlük 210 bin metreküp su arıtılıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, tesiste günlük 210 bin metreküp atıksu arıtma işleminin gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, "Zaman içinde oluşan dezenformasyon sonucunda bazı çökmeler oldu. Tesis içerisinde bazı yenileme çalışmaları yapmamız gerekti. Yapılacak olan yenileme çalışmaları için bir ihale yapıldı. Bu ihale kapsamında yaklaşık olarak 300 metrelik tesis işi atık su iletim hattını yeniliyoruz" dedi.

"Güneş panelli otopark"

Yapılacak yenileme ve iyileştirme çalışmaları hakkında da bilgi veren Otuzaltı şunları söyledi: "Normal şartlarda bu hatta 2500lük FKS boru bulunuyordu. Şimdiyse bunu beton kutuya çeviriyoruz. Ayrıca bu tesisin uzun zamandır ihtiyacı olan bir otopark inşa edeceğiz. Otoparkın üzeri kapatılacak ve güneş enerji sistemi kurulacak. Bu sayede yaklaşık 200 bin TL’lik bir tasarruf sağlanacak. Yenilenebilir enerjileri projelerimize ekleyip, enerji tasarrufu sağlamaya devam etmek istiyoruz. Toplam yatırım bedelimiz yaklaşık 120 milyon TL’dir. Tesisimizde ayrıca 46 bin 140 metreküp hacmindeki havalandırma havuzumuzun da 10 yıllık bakımı yapılıyor. Havuz tamamen boşaltılmış durumda ve çalışmalar hızla sürüyor. Yapılan bu çalışmalar, rutin çalışmalarımızı engellememektedir. Bakımı ve tadilatı yapılan her ünitenin alternatifleri bulunmaktadır. Çalışmalarımız tam kapasite devam etmektedir."