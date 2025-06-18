Antalya’da kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Gündoğmuş yönünden Akseki-Manavgat karayolu kavşağı yönüne gitmekte olan Hüseyin Ç. idaresindeki 07 ATF 053 plakalı kamyon, Gündoğmuş ilçesi Topraktepe mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik dik rampayı inerken virajı alamayarak demir bariyerleri kırıp yolun sol tarafında boş alana yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.