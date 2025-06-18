ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik vereceği emirleri uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ifade verdi. Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik vereceği emirleri uygulamaya hazır olduğunu açıkladı. İran’ı uyaran Hegseth, "Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump’ın çağrılarını dikkate almalıydı. Trump’ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor. Savunma Bakanlığı’nda işimiz, seçeneklerle hazır beklemektir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz" dedi.

Trump yönetiminin "caydırıcılığı yeniden tesis etme" çabasına ilişkin soruya Hegseth, "Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği" cevabını verdi.