Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evi üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dahilinde özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla belediyenin Kültür Salonu’nda düzenlenen programda, yaşlı evi sakinleri "Çanakkale" adlı okuma tiyatrosunu sahneledi. Duygu dolu anlara sahne olan gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yeşilbahçe, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evlerinden bir araya gelen 35 kişilik drama ekibi, bu özel gösteriye hazırlanmak için 5 ay boyunca drama eğitimi aldı. "Çanakkale ruhuyla yaşlılara saygı, geçmişimize minnet" başlığıyla sahneye çıkan ekip, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Gösterimin ardından yaşlı evi üyelerinden oluşan 25 kişilik halk dansları ekibi sahneye çıktı. Dans gösterisiyle sona eren etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi ve alkış aldı.