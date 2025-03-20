Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Su Hayattır 2025" projesinin protokolü imzalandı. ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından imzalanan protokol kapsamında iklim krizi ve kuraklığa dikkat çekilerek suyun önemi anlatılacak.

Proje, tükenen su kaynaklarına dikkat çekerek farkındalık oluşturulması, suyun arıtılma aşamaları anlatılarak su hakkında bilgi edinilmesi ve çevre duyarlılığının erken yaşlarda geliştirilmesini amaçlıyor. 14 hafta sürecek projede, ASAT proje ekibi ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 11 öğretmen adayı, 4’ü merkezde 4’ü ilçede toplam 8 okulda 4. sınıf öğrencilerine, tükenen su kaynakları, iklim krizi ve kuraklığa dikkat çekerek su farkındalığını oluşturmak ve suyun arıtılma aşamalarını anlatarak erken yaşta su bilinci oluşturulmasını sağlayacak. Proje kapsamında öğrencilere ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Hurma Atıksu Arıtma Tesisi, Duraliler Pompa İstasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Tesisleri gezdirilerek tesislerin işleyişi hakkında bilgi edinilmesi sağlanacak.

"Suyun önemi anlatılacak"

Protokolün sağlayacağı yararları anlatan ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, iklim krizi, su kaynaklarının azalması, kuraklık gibi konuların, dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça büyük sorun haline geldiğini ifade etti. Genel Müdür Kurt, "Proje kapsamında vereceğimiz eğitimlerle öğrencilerimizi su hakkında erken yaşta bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştirecek olduğumuz saha gezilerinden biri olan Hurma Arıtma Tesislerinde öğrencilerimize suyun nasıl arıtıldığını, suyun işlenerek çevreye zarar vermeden nasıl bırakıldığınız anlatacağız. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokoller çerçevesinde ilköğretim öğrencilerimize yönelik verdiğimiz eğitimlerin olumlu sonuçları olduğunu gördük. Bu projeden de olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Öğrenciler erken yaşta bilinçlenecek

İmza töreninde konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, "Bu önemli işbirliği ile suyun verimli kullanımı ve çevreye karşı duyarlılık konularını ele alarak öğrencilerimizin erken yaşlarda bilinçlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Uygulamalı olarak sahaya yapılacak geziler ve verilecek eğitimler ile birlikte de öğrencilerimizin bilinçlenmesini hedefliyoruz" dedi.