Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Battı Çıktı mevkisinden itibaren yaklaşık 5 kilometrelik mesafede etkili olan yağışta Karayolları Alacabel ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve dona karşı tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 3 ila 5 santimetreye ulaştı. Kara yolunda ise ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sürücülerin yolu güvenli bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.