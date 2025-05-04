Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Ekdağ 1 No’lu plajı, Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS’a ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - 30 ülkeden ve yurt içinden profesyonel ve amatör sporcuların mücadele ettiği uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS, binlerce yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan yarış, Antalya Valiliği koordinasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile gerçekleşti. Yarışların startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu birlikte verdi.

BAŞKAN BÖCEK YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLEDİ

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve protokol üyeleri ile birlikte bir süre yarışları izleyen Başkan Muhittin Böcek, “30 ülkeden binin üzerinde sporcumuza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Spor iyileştiricidir. Bu anlamda açık yüzme yarışları ile ilgili bütün sporcularımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile tüm kurum kuruluşlarla, Valiliğimiz ile beraber Akdeniz’de bu etkinliklerin devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan yurt içi ve yurt dışından gelen yüzücülerimize hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum” dedi.

YARIŞLAR NEFES KESTİ

Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı yarışmada, yüzücüler Akdeniz’in masmavi sularında kulaç attı. Sahilde toplanan vatandaşlar da yarışları heyecanla izledi. 5 kilometrelik etabın sonunda erkekler kategorisinde Stamina Swimming Club adına yarışan Aleksandr Kaluzhskii birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise World Class Club adına yarışan Ekaterina Sokolova birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışlar sürerken hafta sonunu geçirmek için Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar da müzik ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında keyifli bir gün geçirdi.