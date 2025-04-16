Antalya’nın Kaş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Leis El Hamud’un kullandığı motosiklet, Emin Şimşek idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Leis El Hamud’un hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki yolcu Gais El Hamud ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.