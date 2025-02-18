Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2025 Ocak ayı sonu itibariyle 1 milyon 578 bin 360 oldu. Önceki yılın Ocak ayında ise bu sayı 1 milyon 466 bin 17 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2025 istatistiklerini paylaştı. Ocak ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9’unu otomobil, yüzde 16,7’sini motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,9’unu traktör, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibariyle 31 milyon 463 bin 242 oldu. Ayrıca Ocak 2025’te trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3’ü benzin, yüzde 25,0’ı hibrit, yüzde 11,9’u elektrikli, yüzde 10,9’u dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı sonu itibariyle Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 578 bin 360 adet olurken, Isparta’da 229 bin 614, Burdur’da ise 175 bin 201 oldu.