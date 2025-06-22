Antalya’nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Serik İlçesi Antalya – Alanya D-400 karayolu Kadıoğlu kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BFD 71 plakalı FIAT marka minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt’a (12) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 25 metre sürüklenen Kurt ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt’un cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.