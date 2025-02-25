Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Karatay Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kocagöz, geri dönüşüm malzemelerinden deniz temizleme robotu (AKDAHA) yapan gençleri kutlayarak "Kepez Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Antalya’nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Karatay Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Kocagöz, öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında, üç öğrencinin geri dönüşüm maddesinden geliştirdiği AKDAHA adlı deniz temizleme robotu da Başkan Kocagöz’e tanıtıldı. TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya finaline katılan projede, su arıtma cihazlarında kullanılan atık filtrelerin geri dönüştürülmesiyle denizleri temizleyen bir robot geliştirildiği anlatıldı.

Gençler projelerini tanıttı

Öğrenciler, projelerine Türk mitolojisinde "kutsal ejderha" veya beyaz ejderha" anlamına gelen AKDAHA adını verdiklerini belirttiler. Robotun, deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları temizleme prensibiyle çalıştığını dile getiren öğrenciler, sıvı atıkları üzerindeki karbon filtreyle, katı atıkları ise ön kısmındaki file sistemiyle topladıklarını ifade ettiler. Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni Dr. Gökhan Cantürk ve projenin mucidi Eyyüp Hakan Varol, Kayra Ulucan ve Taner Cığıloğlu adlı öğrencileri tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Aferin size çocuklar! Kepez Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya hazırız" dedi.

"Kepez’i birlikte yönetelim"

Öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğuna dikkat çeken Başkan Kocagöz, "Herkesin bir hayali var, benim de hayalim öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü bir ortam oluşturmaktır. Onların hayatını kolaylaştırmak için üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Kocagöz, "1300 öğrencinin ve 82 öğretmenin bulunduğu bir okulda çok güzel fikirler ortaya çıkacaktır. Gelin, Kepez’i birlikte yönetelim. Hepiniz kendinizi bir belediye başkanı gibi düşünün ve şehrimize nasıl katkı sunabiliriz diye fikir üretin. Biz, Kepez Belediyesi olarak bu fikirleri hayata geçirmeye hazırız" diye konuştu.