Antalya’nın Manavgat ilçesinde boş arazideki konteynerde çıkan yangın korkuttu.

Sanayi Mahallesi 2070 Sokak üzerinde, hurdacıların karşısındaki boş arazide traktör römorku üzerindeki konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Tamamen yanarak demir yığınına dönen konteynerin, Side Belediyesinden emekli Ramazan Taşkesen’e ait olduğu ve tek başına bu konteynerde yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.