Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte halkın yoğun olarak kullandığı park, piknik ve mesire alanları ile sahil kenarlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park ve mesire alanlarında ilaçlama yaparak haşerelerin ürememesi için çalışıyor.

Belediye ekipleri 7/24 görev başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevre ilaçlaması konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, ilaçlama çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğünü söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçede 1700 personelle sivrisinek, karasinek, kene, pire, fare ve hamamböceği gibi haşerelere karşı aralıksız mücadele ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, "Ekipler, Beach Park, mesire alanları ve sahil kesimlerinde sabah saatlerinde ilaçlama yapıyor. İnsanlar rahatsız olmasın diye erken saatlerde ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşlar bu çalışmaları görmedikleri için ilaçlama yapılmadığını düşünüyor. Bu da yanlış bir algıya sebep oluyor" dedi.

Kene vakalarını değerlendirdi

Prof. Dr. Çetin, "Son günlerde Kırım Kongo hastalığıyla ilgili bir artış varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Ancak bu hastalığı taşıyan kene türleri şehir merkezinde değil, yüksek rakımlı mera alanlarında görülür. Antalya merkezinde ya da sahil kesimlerinde bu kenelerin bulunma ihtimali çok düşüktür. Sahil kesiminde karşılaşılan keneler genellikle köpek kenesi ya da kaplumbağa kenesidir. Bu türlerin insanlara bulaşma riski çok düşüktür. Geçtiğimiz günlerde Sarısu’da bir kene görüldü. Yapılan incelemede bu kenenin kaplumbağa kenesi olduğu tespit edildi. İnsanlardan kan emme ihtimali son derece düşüktür" diye konuştu.

Halk arasında doğru bilinen yanlışlar

Kene ısırmalarıyla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinen Çetin, "Nasıl ki her sivrisinek ısırmasından hastalık bulaşmıyorsa, her kene ısırması da hastalığa sebep olmaz. Eğer bir kene vücudunuza tutunduysa ve birkaç dakika içinde bir sağlık kuruluşuna ulaşabiliyorsanız, mutlaka bir sağlık görevlisine başvurun. Üzerine kimyasal dökmek, yakmak ya da patlatmak gibi yöntemler son derece yanlıştır" dedi.

"Uzman olmayanların açıklamaları yanıltıyor"

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin, kamuoyunda yer alan bazı açıklamaların halkı gereksiz yere paniğe sevk ettiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biz, gerek Antalya halkının gerekse yerli ve yabancı turistlerin sağlığından sorumlu kişileriz. Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını korumaya yönelik çalışmaları titizlikle yürütüyor. Türkiye nüfusunun üçte biri kadar ziyaretçinin Antalya’ya geldiği göz önünde bulundurulursa, olumsuz bir durum yaşanmaması için büyük özen gösteriliyor. Kullanılan tüm ilaçlar da Sağlık Bakanlığı onaylıdır."