Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

.05.2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilçemize atanan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, görevine hızlı başladı.

Önce kurum ve daire amirleriyle tanışan Tutal, Susuz hakkında kurum ve daire müdürlerinden brifing aldı. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, daha sonra Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla tanışan Tutal, mahalle ve köyler hakkında muhtarlardan bilgi aldı, köy ve mahallelerde hayata geçirilen veya devam eden yatırımları masaya yatırdı. Tutal, muhtarlar ve vatandaşların taleplerini ve yerel sorunları dinledi.

Ayrıca toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için yapılabilecek çalışmalar istişare edildi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.