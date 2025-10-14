Antalya’nın Elmalı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Elmalı-Finike yolu Düdenköy kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönmek isteyen S.U.’nun kullandığı 07 EOJ 18 plakalı hafif ticari araç ile arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 EM 414 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç orta refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sürücü S.U. ile diğer araçta yaralanan H.E., R.E. ve E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.U.’nun gece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşak sistemine yaklaşarak bir süre arkadan gelen araçların geçmesini bekleyen 07 EOJ 18 plakalı hafif ticari aracın sola dönmek için hareketlendiği sırada 07 EM 414 plakalı otomobille çarpıştığı ve çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın savrularak takla attığı görüldü.